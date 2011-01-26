Конопляное масло повышает иммунитет и выводит токсины

Мы как-то подзабыли и деревянное масло, на котором стояла вся Русь! И была отменно здоровой! Деревянное, вернее конопляное масло, вот прекрасный для здоровья естественный продукт. Оно выводит загрязнения, любые токсины из организма, значительно повышает иммунитет - лечит даже онкологические заболевания! Да и нужно его на день человеку максимум одну столовую ложку, в салат или в кашу!

Это масло оздоравливает кожные покровы получше любого дорогостоящего крема, буквально омолаживает кожу! Естественно, что кожу протирают только на ночь. Это вообще правило для любых мазей и кремов для лица. Так как при солнечном свете все масла и мази на коже разлагаются на ядовитые составляющие и всасываются в кровь. А, что делают загорающие на пляжах мира?! Травят себя любимых как только можно, почём зря! Парфю-юм! Да это ж бизнес!

spirit711