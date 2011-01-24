Как не пострадать в гололед?

Если знать и придерживаться определенных правил безопасности, то ни один гололед вас не испугает, а риск получить повреждение будет сведен к самому минимальному уровню.

И так, прежде, чем вы соберетесь выходить на улицу, посмотрите погодную сводку, узнайте, как лучше одеваться. Гололед случается чаще всего в тех случаях, когда всю ночь, например, идет дождь, а под утро легкий морозец. В такую погоду советуем вам одевать обувь с рельефной не скользкой подошвой. А в том случае, если у вас такой обуви нет, то на свои ботинки стоит наклеить лейкопластырь.

Старайтесь передвигаться медленно, никуда не спешите. Иными словами, не стоит нестись, как угорелый, вслед уходящему общественному транспорту. Ведь этот автобус или троллейбус далеко не последний, а ваше одно лишь неосторожное скороспешное движение вполне может стать критическим, а то и вовсе – последним в вашей жизни.

Если вы понимаете, что вы вот-вот упадете, удержать равновесие вам не суждено, постарайтесь сгруппироваться и максимально напрячь группы мышц. В момент падения постарайтесь перекатиться на бок. В этом случае вы смягчите силу своего удара об ледяную землю. Запомните, что приземления на бок наименее травмоопасны. Но крайне важно успеть согнуть руку или прижать к телу, чтобы не травмировать локтевой сустав.

Падая, ни в коем случае, не выставляйте перед собой руки, интуитивно представляя себе, что таким образом вы смягчите удар. Такие методы очень часто приводят к переломам ключицы, повреждению локтевого сустава, перелому лучевой кости.

В том случае, если вы понимаете, что падать вы будете вперед, постарайтесь максимально выпрямить ноги, в этом случае вы предостережете себя от повреждения коленного сустава.

В том случае, если вы падаете назад, постарайтесь прижать свой подбородок к груди, в этом случае вы сможете избежать черепно-мозговой травмы.

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