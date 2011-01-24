В США уже пять лет не могут продать дом, кишащий змеями

В городе Рексбург в штате Огайо уже пять лет продается отличный большой дом, в котором пять спален, гостиная, столовая, несколько ванных комнат, кухня и подсобные помещения. Причем стоит все это богатство "смешные", даже по меркам американской глубинки, деньги - 66 тыс долларов. Однако дом никак не может найти своего покупателя, потому что в нем прочно обосновались... змеи.

У дома были всего одни хозяева - супруги Бенджамин и Амбер Сешнс. Они приобрели жилье в кредит у банка "Чейз", однако достаточно быстро обнаружили неприятное соседство. Несмотря на все старания жильцов дома, в том числе неоднократные вызовы экстерминаторов, расстаться с незваными гостями Сешнс не смогли и вернули дом банку.

С тех пор, уже пять лет риэлтор Тодд Дэвис, которому банк предложил заняться продажей этого дома, уже неоднократно снижал цену. Да и на продажу, учитывая его "небольшой недостаток", дом был выставлен не за 179 тыс долларов, как стоят аналогичные дома, а за 109 тысяч. Однако ни один покупатель почему-то не "клюнул" на более чем выгодное предложение. Не нашлось желающих приобрести облюбованное змеями жилище и за 75 тыс долларов, и риэлтору с согласия банка пришлось еще снизить цену.

"Продажа этого дома - самое ужасное в моей работе", - сказал журналистам Дэвис. "Живущие в доме змеи - это не просто "проблема", это настоящее заражение", - добавил он. По словам риэлтора, чрезвычайно сложно найти людей, "которые согласятся внести залог за дом, который буквально нафарширован змеями".

Проживающие в стенах и потолке дома в Рексбурге пресмыкающиеся относятся к семейству ужовых и не ядовиты. Это распространенные по всей территории США подвязочные змеи. Проблема в том, что они неприхотливы и очень быстро размножаются. Причем подвязочные змеи не откладывают яйца, как многие другие их сородичи, а рожают свое потомство. За один раз самка может принести от 8 до 62 детенышей.

По словам директора Центра герпетологии Северной Америки Джо Коллинза, в происходящем виноваты, скорее всего, те, кто построил этот дом. "Приобретая земли, застройщики не выясняют, что там находится, а зря, ведь в мировой практике известны случаи, когда дома строились на жилищах змей", - сказал он. По словам ученого, змеи имеют привычку зимовать в одном и том же месте, как правило, в том, где родились. И если там построить дом, то они неизбежно в нем поселятся.

Причем вывести их оттуда будет практически невозможно, так как пресмыкающиеся "не уйдут добровольно". "Даже если начать активную кампанию по их выведению, большинство змей уйдет, но несколько обязательно останутся, и все начнется сначала", - отметил Коллинз.

Выслушав такое объяснение специалиста, Дэвис заявил о том, что его "могут спасти два варианта". "Либо я найду больших любителей змей, либо людей, у которых живет большое количество мангустов", - добавил он.

ami-tass.ru