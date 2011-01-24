В ЮАР в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли 70 человек.

Более 80 тыс. семей были вынуждены покинуть свои дома, передает Би-Би-Си.

Из-за угрозы наводнений чрезвычайное положение объявлено в Ботсване, Намибии, Мозамбике, Зимбабве и Замбии, в Южной Африке объявлено положение "национальной катастрофы", сообщает сайт meteonovosti.ru.

Кроме того, множество людей пострадали в Лесото, на Мадагаскаре, в Мозамбике, Малави, Анголе и Свазиленде. Уровень воды в двух наиболее крупных реках юга Африки - Замбези и Окаванго - вырос почти вдвое.