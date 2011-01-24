Украинский инженер 14 лет провел в Таиланде как раб

Украинский инженер Анатолий ВДОВИЧЕНКО, который провел 14 лет в пригороде Бангкока в качестве раба на одной из фабрик кислородного оборудования, готовит жалобу на своих мучителей в Департамент особых расследований Таиланда, пишет газета Bangkok Post.

57-летний мужчина был освобожден 11 января в Бангкоке сотрудниками консульского отдела Посольства Украины в Таиланде после того, как консул пригрозил хозяину фабрики, на которой удерживали украинского инженера, немедленным вызовом полиции.

Об украинце, которого используют в Бангкоке для рабского труда, украинскому Посольству стало известно из письма бирманского гастарбайтера, который некоторое время работал на той же фабрике, а после окончания контракта отправил по просьбе А.ВДОВИЧЕНКО письмо в Украину с информацией о его местонахождении, сообщает NEWSru со ссылкой на газету.

А.ВДОВИЧЕНКО работал под охраной и без оплаты труда. Все это время семья не имела возможности с ним связаться, сообщает газета. Родственники в конце концов узнали, что он в Таиланде, однако точное местонахождение инженера было неизвестно, пишет газета со ссылкой на 34-летнюю дочь А.ВДОВИЧЕНКО, проживающую в Украине.

Сам инженер ничего не знал даже о том, что за время его рабства в Таиланде открылось Посольство Украины. Ему не давали читать газет, у него не было ни радио, ни телевизора. По словам инженера, единственную книгу на русском языке, которая у него была с собой, разорвал и выбросил хозяин фабрики.

А.ВДОВИЧЕНКО рассказал газете, что приехал в Таиланд в 1996 году в командировку для установки и наладки линии по производству кислорода. Украинская фирма, в которой он работал, имела партнерские отношения с бангкокской компанией, которая готовилась в это время запустить кислородное производство.

В апреле 1996 года А.ВДОВИЧЕНКО получил ожоги во время производственной аварии и вынужден был задержаться в Таиланде для лечения. После этого, по его словам, хозяин фабрики предложил ему остаться работать по контракту. Участие А.ВДОВИЧЕНКО как специалиста было необходимо для бесперебойной работы линии, пишет газета.

В 1997 году хозяин начал сильно задерживать зарплату, а потом и вовсе прекратил ее платить. Когда А.ВДОВИЧЕНКО потребовал выплатить ему всю задолженность по зарплате, хозяин фабрики обманом изъял у него паспорт и угрозами заставил работать. По словам украинского инженера, его постоянно охраняли, а хозяин часто угрожал пистолетом.

За время использования рабского труда инженера на фабрике была смонтирована и запущена вторая линия по производству кислорода, которую тоже обслуживал А.ВДОВИЧЕНКО. Кроме того, сказал он газете, хозяину не надо было нанимать ни лудильщиков, ни электриков, ни каких-либо других мастеров: все делал А.ВДОВИЧЕНКО.

Инженер рассказал газете, что выживал, прежде всего, за счет дружеских отношений с бирманскими гастарбайтерами, труд которых использовался на фабрике.

Заведующий консульским отделом Посольства Украины Константин ИВАЩЕНКО сказал, что когда он впервые встретился с А.ВДОВИЧЕНКО в ходе его освобождения, тот практически не мог разговаривать на родном языке.

"Никогда не слышал ни о чем подобном. 14 лет - это очень долго", - сказал газете начальник международного отдела Департамента особых расследований (ДОР) подполковник полиции Пхайсит СУНГКАХАПХОНГ. Следователь заявил, что А.ВДОВИЧЕНКО пока еще думает, подавать ли жалобу на хозяина фабрики. Предполагается, что он примет решение в течение дня в воскресенье и сделает заявление в полиции в понедельник.

В Таиланде на уровне дознания и предварительного следствия действует презумпция вины. Если А.ВДОВИЧЕНКО сделает заявление, полиция будет обязана арестовать хозяина фабрики и других лиц, перечисленных в заявлении. Только на суде вступит в силу презумпция невиновности.

Газета сообщает со ссылкой на Посольство Украины, что в свете особых обстоятельств иммиграционные власти Таиланда разрешили А.ВДОВИЧЕНКО оставаться в стране на временных основаниях в связи с предполагаемым следствием и судом, несмотря на то, что срок действия его паспорта истек еще в 2006 году.

Bangkok Post пишет, что инженер надеется не только помочь правосудию наказать своих мучителей, но и получить с них компенсацию материального и морального ущерба.