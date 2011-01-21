Определили день недели, когда чаще всего происходят семейные скандалы

Почти каждый день - 312 раз в году - между супругами современной европейской семьи возникают скандалы и пререкания. Об этом сообщила сегодня радиостанция Би-би-си со ссылкой на последнее исследование британских социологов.

В среднем словесные пререкания длятся 10 минут. При этом наиболее часто они происходят в четверг во второй половине дня, отмечают специалисты. По данным социологов, женщины раздражаются чаще и быстрее. Больше всего их выводит из себя недостаточная, по мнению женщин, помощь спутника жизни в ведении домашнего хозяйства. В первую очередь это относится к грязной посуде.

Мужчинам, прежде всего, не нравится ждать, когда женщина приведет себя в порядок перед походом в гости. На второй позиции - замечания со стороны супруги, затем следует оставленный зажженным свет, беспорядок в доме, споры по поводу того, какую телевизионную передачу смотреть, а также оставленный мусор.

"Мы были неприятно удивлены, как много времени современные пары тратят на семейные скандалы", - заметил один из руководителей проекта Ник Элсон.

ami-tass.ru