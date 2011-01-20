Чистка зубов вредит здоровью

Американские ученые провели исследование с участием почти трехсот пациентов стоматологов, каждый из которых прошел одну из трех процедур — обычную чистку зубов, удаление зуба с предварительным введением антибиотика и удаление зуба с приемом плацебо. После процедуры у всех добровольцев были взяты пробы для определения количества бактерий в организме, которые связаны с инфекционным эндокардитом, на всех этапах обследования.

В результате, чаще опасные бактерии обнаруживали в крови тех, кто удалил зубы. Однако много бактерий было в крови и у тех, кто просто чистил зубы.

Это означает, что бактерии попадают в кровь сотни раз в год, при чистке зубов, что может вызвать серьезную болезнь сердца — инфекционный эндокардит.

vrach.tv