Ученые обнаружили положительные свойства нитратов

Ученый Гэри Миллер из Wake Forest University утверждает, что нитраты обладают положительными для здоровья свойствами: они снижают давление, обеспечивают здоровое пищеварение и позитивно сказываются на вязкости крови.

На сегодняшний день наукой доказано, что нитраты вредоносны для организма, они могут вызывать рак, преобразовываясь в канцероген нитрозамин.

Как утверждает Миллер в своей статье на страницах журнала Nitric Oxide, это вещество улучшает поступление кислорода в мозг. Таким образом, установил он в результате проведенных исследований, богатые нитратами овощи могут стать действенными природными лекарствами для предотвращения нарушений в системе кровообращения и борьбы со старческим слабоумием.

При этом, отмечает автор, нитраты попадают в растения не только с удобрениями. Растение забирает азот из почвы и накапливает его прежде всего в листьях, превращая в нитраты. В случае, если растение получает много солнечного света, нитраты в свою очередь трансформируются в протеины. Таким образом, из-за нехватки света такие зимние овощи, как красная свекла, шпинат, руккола и капуста, естественным образом содержат много нитратов.

Пока неясно, признает Миллер, действуют ли азотистые соединения из удобрений аналогично природным.

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