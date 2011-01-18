Беременные проведут акцию протеста в Москве и еще 11 городах

Беременные россиянки проведут во вторник всероссийский пикет в защиту прав беременных женщин, которых с 2012 года ожидает новый порядок расчета декретных пособий, сообщила РИА Новости организатор пикета Анастасия Ермакова.

По ее словам, на акцию в Москве, которую планируется провести напротив здания Министерства здравоохранения и социального развития России, придут около 40 человек. Подобные мероприятия планируется провести еще в 11 городах, в том числе в Перми, Ижевске, Владимире, Брянске.

В 2010 году Госдума приняла поправки в действующее законодательство, согласно которым пособие по беременности и родам должно было рассчитываться с 1 января 2011 года исходя не из одного года стажа, а из двух лет перед выходом в декрет. По мнению женщин, это может серьезно сократить размер пособия по беременности.

В ответ на эти поправки около десяти беременных женщин и их мужей провели пикет напротив здания Минздравсоцразвития России, настаивая на возвращении к прежним нормам закона. После пикета президент России Дмитрий Медведев в ходе телеинтервью предложил пересмотреть поправки в механизм начисления пособий по беременности и родам в пользу женщин.

Правительство РФ подготовило поправки, которые устанавливают годичный переходный период: в 2011 году беременная женщина имеет право выбрать, за какой период времени ей рассчитывать пособие - год или два.

"В конце прошлого года прозвучали лишь громкие слова, ничего не поменялось. Единственное - чиновники дали отсрочку на год. По сути, поменяли шило на мыло", - отметила Ермакова. Она подчеркнула, что беременные женщины в 2012 году столкнутся со значительным сокращением пособия по беременности и родам.