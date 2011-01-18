Американские сестры-близнецы родили с интервалом в 14 минут

Сестры-близнецы из американского штата Мичиган родили детей с промежутком в 14 минут.

Ожидалось, что между родами 25-летних Элисон Оливерио (Alison Oliverio) и Эми Гилберт (Amy Gilbert) пройдут сутки. Однако схватки у них начались одновременно, и в Больницу Генри Форда округа Маком они поступили вместе.

По словам врача Тимоти Кима (Timothy Kim), принимавшего роды, близнецов удачно расположили в соседних родильных залах, так что он мог быстро перемещаться между ними. Мужья сестер, познакомившиеся с ними в старших классах одной и той же школы, в ожидании родов заключили пари, чей ребенок появится на свет раньше.

В итоге Оливерио родила сына Гэррета (Garrett) всего за 14 минут до того, как у Гилберт родилась дочь Клэр (Claire). Осложнений во время и после родов не возникло, оба новорожденных оказались совершенно здоровы. Как отмечает источник, разница в их массе составила ровно американский фунт (453,59 грамма).

Ким заявил, что о родах близнецов в один и тот же день ему ранее слышать не приходилось.

Завершает череду совпадений тот факт, что роды у близнецов произошли 11 января 2011 года (по американской системе записи дат 1/11/11).

medportal.ru