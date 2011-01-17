Врачи назвали самые полезные напитки

Существуют напитки, которые обогащают наш организм многими полезными веществами.

Зеленый чай. Этот напиток снижает риск возникновения остеопороза, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, защищает клетки от вредного воздействия и нейтрализуют свободные радикалы. В чае также содержится фтор, который укрепляет кости и благотворно влияет на зубы.

Мятный чай помогает справиться с расстройством желудка, облегчает колики, способствует пищеварению, помогая пище двигаться через желудочно-кишечный тракт, снимает боли в мышцах и мышечное напряжение.

Молоко усваивается медленно, поэтому позволяет ощущать сытость в течение определенного времени. Кальций содержится в молоке вместе с витамином D, поэтому хорошо усваивается. Более того, кальций помогает клеткам сжигать жиры, следовательно, молоко способствует нормальному снижению веса.

Горячий шоколад или какао улучшают настроение и защищают от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Томатный сок защищает от многих форм рака. возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Клюквенный сок предотвращает заболевание десен, помогает справиться с инфекциями мочевыводящих путей. Апельсиновый сок содержащийся в соке витамин С повышает иммунитет, защищает от многих болезней, среди которых катаракта, рак. Апельсиновый сок — отличный источник фолиевой кислоты, необходимой для предотвращения дефектов развития плода.

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