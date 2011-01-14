Самое запоминающееся событие в жизни человека

Самое запоминающееся в жизни современного человека событие выявила американская исследовательница Шерил Киршенбаум. Это - первый поцелуй с любимым человеком, сообщает сегодня британская радиокомпания Би-би-си.

В ходе работ Киршенбаум обнаружила, что ничто так не запоминается и не ценится человеком, как юношеский, романтический поцелуй. Это является следствием его необычайной биохимической и психологической сложности.

Одновременно американская исследовательница установила, что мужчины и женщины вкладывают в поцелуй различный смысл. Так, сильный пол с помощью поцелуя способен передавать женщине особую энергию, которая "покоряет" ее и делает безоружной. Со своей стороны женщина, целуя, пытается понять, насколько надежным и постоянным является ее партнер.

ami-tass.ru