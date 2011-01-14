Как нормализовать артериальное давление и кровообращение?

Затяжной осенью, но в частности зимой, из-за постоянной смены погодных условий, у человека в организме существенно замедляется и сокращается ток крови. Время от времени, даже самые закаленные люди, могут чувствовать, как у них без причины (как им кажется), начинают неметь конечности, чувствуется холод в суставах, ломота. Подобного рода симптомы говорят об определенных сбоях в кровообращении. Поэтому, всерьез стоит задуматься о том, чтобы кардинально улучшить положение.

Можно обратиться за помощью к лечащему врачу, который предпишет соответствующий курс лечения. Но, глотая одну «лекарственную химию», оздоравливая одни органы и части своего тела, человек неосознанно садит другие. Вполне рационально воспользоваться народной домашней аптечкой.

Обратите внимание на целебные травы.

Регулируем давление Для того, чтобы нормализировать свое кровеносное давление, вам необходимо пить чай каркаде. Особенность этого чая заключается в том, что, если вы будете пить его в горячем виде, то он способен повысить артериальное давление. А, если употреблять в холодном – остывшем состоянии – то давление понижается. При этом, по утверждению медиков, каркаде сокращает риск инсультов, заболеваний почек и сосудистой системы. Готовить такой чай проще некуда – берете всего 5 лепестков, заливайте кипятком, настаиваете около 10 минут, процеживаете и употребляете.

Расширяем сосуды Для того, чтобы улучшить периферическое кровообращение, рекомендуется употреблять гинко билобу. Чай или отвары из гинко балобы пьют, если хотят устранить такие симптомы, как замерзание конечностей.

Укрепляем свой мотор

В этом вопросе вам может помочь боярышник. Например, при гипертонии, травы боярышника оказывают успокаивающий эффект. Если у вас пониженное артериальное давление, то при своем употреблении – боярышник оказывает тонизирующее действие. Боярышник предписывается при недостаточном кровообращении, тиреотоксикозе. Достаточно принимать всего по одной чайной ложке данного лекарственного растения три раза в день за полчаса до приема основной пищи.

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