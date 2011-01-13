Почему погибла в Италии украинская иммигрантка?
08:48, 13 января 2011Зарубежные новости
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МИД Украины проверяет информацию
Министерств иностранных дел Украины проверяет информацию относительно обстоятельств смерти в Италии иммигрантки украинского происхождения.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
В частности, как сообщает “Украинская газета” в Италии, 36-летняя иммигрантка украинского происхождения была найдена мертвой в провинции Неаполя. Убийство произошло ночью 11 января в ее квартире в Памильяно д’Арко. Согласно предварительным данным, женщина работала в местном баре и только несколько месяцев назад переехала в новую квартиру на улице Триесте. Полиция работает над раскрытием мотива и подробностей убийства.
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