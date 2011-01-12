Миллионы британцев не вышли на работу после новогодних праздников

Продолжительные новогодние праздники оказались тяжелым испытанием для многих британцев - около 2 млн служащих страны не смогли по их завершении выйти во вторник на работу по причине плохого самочувствия, сообщает в среду британская газета Daily telegraph.

Эксперты оценивают ущерб от этой постпраздничной "эпидемии" - а она поразила более 6% от всей рабочей силы страны - в 302 млн фунтов стерлингов (400 млн 700 тысяч долларов).

Из почти 2 млн заболевших 275 тысяч человек, по данным издания, сообщили своим работодателям, что у них простуда: кашель и насморк.

Причины недомогания остальных заболевших не уточняются, тем не менее, газета сопроводила этого сообщение красноречивым заголовком: "Праздничное похмелье обойдется в 302 млн фунтов".

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