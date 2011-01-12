Что будет с Землей через 60 лет рассказали эксперты

Перенаселение Земли через 60 лет может привести к нехватке пищи, воды и энергоресурсов.

Как сообщает Би-Би-Си, в отчете по результатам масштабного исследования, проведенного Институтом инженеров-механиков, проблему роста количества населения, особенно в развивающихся странах, называют вызовом ХХІ века. Также эксперты считают, что перенаселение представляет большую угрозу, нежели климатические изменения.

Авторы исследования ожидают, что в последующие 60 лет населения планеты возрастет из нынешних немногим меньше 7 миллиардов - до 9,5 млрд. чел.

Над этим отчетом работали около 70 инженеров из разных стран. Они убеждены, что этот вызов можно преодолеть, применяя уже существующие достижения.

В отчете речь идет о том, что работу над техническими решениями для мира, населенного 9,5 миллиардами людей, следует начинать уже сейчас.

Инженеры предлагают способы эффективного использования дождевой воды, а также технологии длительного хранения свежести пищи. Авторы документа отмечают, что около половины продукции, выработанной на африканских фермах, портится еще во время транспортировки.

Инженеры считают, что достаточно много проблем можно решить, если перераспределить средства, но не указывают, где, по их мнению, можно найти необходимые средства.

Так, например, в отчете сказано, что Европа должна прекратить экспортировать в Африку старые автомобили, которые загрязняют окружающую среду, но ученые не дают ответа на вопрос, где африканские таксисты смогут взять деньги на дорогие безвредные для природы машины.

Другой автор говорит, что Африке не следует помогать строить новые электростанции, использующие уголь, пока континент не будет иметь технологий, которые бы оградили атмосферу от вредных выбросов. В то же время научные работники не указывают, кто будет платить за такие дорогие проекты.

Несколько благотворительных организаций раскритиковали отчет за то, что его авторы не сумели отметить, что проблемы с окружающей средой и климатом спровоцировали богатые жители стран с низкими темпами роста населения, а не бедные люди из стран, население которых быстро растет.