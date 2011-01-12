Пробежки излечили жителя Франции от алкоголизма

Дизайнер интерьеров и советник муниципалитета одного из городов на западе Франции Жан-Франсуа Лаженесс в течение долгих двадцати лет страдал от запоев. Алкоголизм привел к тому, что он к пятидесяти годам весил 107 килограммов, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

В юности мужчина занимался бегом. Именно это занятие помогло ему отказаться от разрушающей зависимости. Начав с коротких, неспешных пробежек, постепенно француз увеличивал нагрузку. По мере усиления режима состояние мужчины улучшалось. В итоге бег помог ему сбросить 40 килограммов и справиться с запойными приступами.

Сейчас Жан-Франсуа Лаженесс стабильно участвует в марафонах, написал книгу о трудных моментах своей жизни под названием "Золотые жемчужины на поле жизни" и создал интернет-портал, посвященный проблеме алкоголизма и методах борьбы с ним.

Эксперты констатируют: бег, действительно, может стать в отдельных случаях панацеей. Вместе с потом из организма выйдут токсины, замедленный метаболизм вновь разгонится, а стабильные физические нагрузки спасают от различных психических расстройств.

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