Экономический кризис увеличил число абортов в США

Американские ученые зафиксировали рост числа абортов в стране впервые с 1990 года, сообщает AP. Статистическое исследование провела группа специалистов некоммерческой организации "Институт Гуттмахера" (The Guttmacher Institute) под руководством Рейчел Джонс (Rachel Jones). Результаты работы опубликованы на сайте организации.

Исследователи выяснили, что в 2008 году в США было прервано около 1,21 миллиона беременностей. Частота этих вмешательств выросла по сравнению с данными за 2005 год на 0,2 и составила 19,6 аборта на тысячу женщин в возрасте 15-44 лет.

По данным исследования, в стране также увеличилось число медикаментозных абортов, выполненных на ранних сроках беременности. В частности, за период с 2005 по 2008 год этот показатель вырос с 161 до 199 тысяч соответственно. Такие аборты составили около 17 процентов всех вмешательств, направленных на прерывание беременности.

Авторы работы отметили, что количество прерванных беременностей в США увеличилось впервые с 1990 года, когда было зафиксировано 1,6 миллиона абортов, а их частота составила 27,4 на тысячу американок детородного возраста. Профессор Университета Алабамы (University of Alabama) Майкл Нью (Michael New) связал рост числа абортов, зафиксированный в стране в 2008 году, с последствиями мирового экономического кризиса.

medportal.ru