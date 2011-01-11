Евросоюз ужесточит контроль за растительными препаратами

В странах Евросоюза будет введено лицензирование препаратов, изготовленных на основе лекарственных растений, сообщает The Independent. Соответствующая директива ЕС вступит в силу 1 мая 2011 года.

Документ призван обеспечить контроль за распространением растительных препаратов на фоне растущего беспокойства властей по поводу побочных эффектов таких средств. В течение двух последних лет британское Агентство по надзору за лекарствами и товарами медицинского назначения (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) издало более десяти предупреждений об использовании лекарств из указанной группы.

Британские организации, объединяющие специалистов по лекарственным растениям, выразили опасения, что лицензирование может привести к вымыванию таких препаратов с рынка из-за дороговизны процедуры. В частности, соответствующую лицензию в Европе имеют лишь 200 лекарств, изготавливаемых из 27 видов растений. В то же время, только в Великобритании применяются препараты на основе 300 видов растений.

Согласно новому европейскому законодательству, растительные средства, не прошедшие процедуру лицензирования, смогут выписывать лишь внесенные в соответствующий реестр специалисты. Однако власти Великобритании отложили создание такого реестра на неопределенное время.

Глава MHRA сэр Аласдер Брекенридж (Sir Alasdair Breckenridge) отметил, что ведомство получило 166 запросов на лицензирование растительных препаратов, 78 из которых были удовлетворены. По его мнению, натуральное происхождение не означает безопасность таких средств. "Чрезвычайно важно то, что эти лекарства должны выписывать специалисты, прошедшие соответствующую подготовку", - добавил Брекенридж.

medportal.ru