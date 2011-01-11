Лекарство против рака активируется светом

Как ожидается, противораковые препараты, созданные на основе платины, могут произвести настоящую революцию в онкологии. Инертные в темноте, они становятся более мощными при воздействии на них света: активируются действием на них синего, зеленого света и ультрафиолетовыми лучами и используются прицельно – только против раковых клеток.

Исследованиями этих новых противораковых субстанций занимаются специалисты Университета Варвика (Великобритания), рассказывает Европа Пресс. В эксперименте участвуют больные с раком яичников и печени. Как удалось выяснить, даже очень малые концентрации этих веществ приводят к гибели почти половины раковых клеток. Это - очень важно, так как препараты платины достаточно токсичны.

Главным преимуществом этого метода лечения является то, что новые вещества активируются и атакуют раковые клетки только в конкретной зоне, где на них действуют светом, а здоровые клетки организма остаются неповрежденными. Тем самым удается избежать основного негативного эффекта химиотерапии, из за которого онкологам нередко приходится отказываться от ее применения.

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