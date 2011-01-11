На коляску рухнул снег со льдом: у младенца тяжелая травма
09:32, 11 января 2011Зарубежные новости
0
Перелом теменной кости
В Москве грудной ребенок получил тяжелую травму от падения на его коляску снега с крыши. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Вечером 10 января из больницы в милицию поступила телефонограмма о том, что к ним от дома 23 по улице Гарибальди нарядом "скорой помощи" с переломом правой теменной кости был доставлен мальчик, родившийся 1 января этого года, - рассказал источник. - В ходе проверки было установлено, что с крыши дома на детскую коляску, в которой находился малыш, упал снег со льдом".
По данному факту проводится проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter