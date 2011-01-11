На коляску рухнул снег со льдом: у младенца тяжелая травма

В Москве грудной ребенок получил тяжелую травму от падения на его коляску снега с крыши. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Вечером 10 января из больницы в милицию поступила телефонограмма о том, что к ним от дома 23 по улице Гарибальди нарядом "скорой помощи" с переломом правой теменной кости был доставлен мальчик, родившийся 1 января этого года, - рассказал источник. - В ходе проверки было установлено, что с крыши дома на детскую коляску, в которой находился малыш, упал снег со льдом".

По данному факту проводится проверка.

ami-tass.ru