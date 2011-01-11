Простые советы, как прийти в форму после новогодних праздников

После череды новогодних праздников физиологи рекомендуют для эффективного похудения и поддержания хорошей физической формы обратить внимание не на традиционную аэробику или занятия в спортивном зале, а такие виды физической активности, как ходьба, бег, упражнения на баланс, скалолазание, подъёма по лестнице, переноску тяжелых вещей и бросание мяча. Естественные движения гораздо лучше помогают нашему телу, чем специально составленные упражнения, говорят специалисты.

Эксперты Канадского института медицинской информации предлагают заменить повторяющиеся движения, обычно нацеленные на кардиостимуляцию, на более игривые упражнения со сложными движениями, снимающими стресс и снижающими уровень гормона кортизола, который способствует увеличению веса и опасного брюшного жира. Физическая активность прежде всего должна стать отдыхом, а не рутинной обязанностью, говорят исследователи. По их словам, дети имеют площадки для изучения и практики своих физических возможностей, но взрослые часто оказываются в ловушке тренажёрного зала. "Мы должны научиться двигаться свободно", - сказал тренер Грег Карвер.

Канадские терапевты составили несколько советов, с помощью которых, по их мнению, можно быстро приучиться к физической активности и улучшить свою форму. Во-первых, самый простой способ - это выйти на прогулку. Зимой это представляется трудным, когда в выходные люди сидят в тёплых домах с холодильником, заполненном праздничными блюдами, что поощряет сидячий образ жизни. Обыкновенная прогулка на свежем воздухе не только разомнёт мышцы, но и ускорит кровообращение и поднимет уровни гормона эндорфина, улучшающего настроение. Во-вторых, постарайтесь найти общественный бассейн и попробовать плавание - это не только очень полезное занятие для фигуры, мышц и суставов всех частей тела, но и увлекательное развлечение, к которому легче привыкнуть, чем к регулярному походу в спортзал.

В-третьих, медики советуют начать ходить ускоренными темпами на короткие расстояния, а потом и бегать на 100 метров и больше. В-четвёртых, не стоит забывать о развитии таких базовых навыков нашего тела, как баланс движений, подъём на вершины, прыжки, броски и захват. Также следует приучиться поднимать тяжелые объекты - совсем необязательно гантели, а, например, переставляя журналы или книги в доме или перенося тяжёлые бутылки с водой. Боевые искусства - отличное средство обучиться сложным схемам движения, а заодно и увеличить познавательную работу мозга, да и самооборона имеет очевидную практическую выгоду. Наконец, специалисты рекомендуют участвовать в простых и подвижных зимних развлечениях - с друзьями, семьей или детьми: например, лепя снеговика во дворе, играя в хоккей или даже просто в "догонялки".

ami-tass.ru