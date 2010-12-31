Запах клубники победит ожирение

Специалисты составили список мероприятий, помогающих сбросить лишние килограммы быстро и безболезненно для организма. Во-первых, худеющим людям нужно обратить свое внимание на бег. Исследования Йельской университетской медицинской школы доказали: те, кто бегает, по меньшей мере, четыре часа в неделю, сжигают больше калорий по сравнению с людьми, не любящими бег. Причем, калории продолжают сгорать быстрее, даже когда человек не на пробежке.

А ученые из Колледжа Нью-Джерси утверждают, что тренировка будет более продуктивной, если основная нагрузка выпадет на ее первую часть. Это позволит сжечь на 23% больше калорий. Если же в течение 40 минут сердцебиение будет оставаться на уровне, равном 80% максимальных показателей, то последующие 19 часов метаболизм возрастет в разы, констатирует изыскание.

В свою очередь, чередование интенсивных и менее интенсивных нагрузок тоже помогает сбрасывать вес. Если добавить к этому утяжелители, то можно сжечь на 8% больше калорий за тренировку. Быстрая же и ритмичная музыка позволит легче заниматься.

Чтобы не набрать вес снова, ученые из Университета Алабамы советуют в неделю выделить 80 часов на тренировки. А вот Исследователи Института Купера в Далласе предлагают использовать лыжные палки. Так, прогулка с этим аксессуаром увеличит объем сжигаемых калорий на 20%. Сотрудники Исследовательского центра ароматерапии в Чикаго советуют худеющим людям нюхать клубнику и попкорн.

При этом если вы сидите на диете, то сжигать более 250 калорий в день вредно, ведь метаболизм замедлится, поясняет доктор Манфрой. В рацион должны входить миндаль, вишня, йогурт, грейпфрут, злаки и острая пища. Алкоголь же – главный враг. Он снижает скорость метаболизма на 73%. Зато витамины C, D и рыбий жир – отличные помощники. Ученые рекомендуют потреблять по 500, 800 и 6 грамм соответственно.

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