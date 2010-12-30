На Кубе отменили субсидии на предметы личной гигиены

Кубинские власти отменили субсидии на "предметы личной гигиены" - мыло, зубную пасту и стиральный порошок, сообщает Associated Press.

Соответствующее распоряжение правительства, вступающее в силу с 1 января 2011 года, опубликовала в среду, 29 декабря, официальная газета Granma. Такая мера, по мнению властей Кубы, необходима для сокращения расходов госбюджета.

До принятия решение об отмене субсидий стандартный кусок мыла обходился кубинцам в 25 сентаво (1 кубинский песо - 100 сентаво). В 2011 году за тот же кусок мыло жителям острова придется платить не менее 6 песо.

Ранее власти Кубы объявили, что намерены поэтапно отменить все субсидии. В 2010 году из списка продуктов и товаров, часть стоимости которых компенсирует государство, были исключены сигареты, соль, картофель и горох.

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