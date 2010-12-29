Красная рыба оказалась элексиром бессмертия

Именно лосось назван учёными, как продукт, влияющий на продолжительность жизни. Исследование показало, что жирные кислоты омега-3, которые в большом количестве содержатся в этой рыбе, могут воздействовать на биологическое старение человека.

Жирные кислоты омега-3 препятствуют укорачиванию концевых участков хромосом, теломеров, замедляя старение.

Они помогают также клеткам головного мозга, предотвращая развитие проблем с памятью и вниманием, вызванных возрастом или болезнью. Кроме того, эти кислоты снижают кровяное давление и риск возникновения сердечных заболеваний.

В идеальном варианте лучше всего есть рыбу дважды в неделю. В жирной рыбе содержится больше кисло омега-3, чем в нежирной.

Кроме того, в этой волшебной рыбе содержится около 15-20% "хороших" протеинов и практически нет углеводов. Из витаминов присутствуют витамин А (для зрения) и Д (для роста).

В лососе содержится также фосфор и кальций, необходимые для укрепления костей и зубов, а также магний, который оказывает положительное действие на нервную систему. И еще один элемент - йод, необходимый для роста и обновления клеток.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что рацион питания, богатый кислотами омега-3, а именно, лососем, продлевает продолжительность жизни на треть.

newsland.ru