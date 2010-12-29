У американки родились близнецы с разницей в 11 лет

У семейной пары Лайзы и Адриана Шепарда из США родилась дочь, которая стала сестрой-близнецом девочек, родившихся 11 лет назад.

Как сообщает Daily Mail, Рили Шепард появилась на свет из замороженного еще в прошлом веке эмбриона. Она обещает стать точной копией ее сестер Меган и Бетани.

Лайза Шепард и ее муж поженились в 1994 году. И в 1998 году они решили посетить клинику Midland Fertility для экстракорпорального оплодотворения после того, как Лайза долгое время безуспешно пыталась забеременеть. Несколько оплодотворенных яйцеклеток были успешно "подсажены" будущей матери, а несколько - заморожены.

Спустя время у пары родились дочери-близнецы, и когда им исполнилось по 9 лет, родители задумались о еще одном ребенке. Они обратились в клинику еще раз. В прошлом месяце на свет появилась маленькая Рили - точная копия двух сестер.

"Мы не знали, сработает это или нет. И мы были согласны с врачами, что шансы были малы. И уже готовы были принять поражение и смириться с тем, что ничего не получится. Но это случилось и теперь у нас 3-й счастливый ребенок в семье", - рассказывает Лайза.

Медицинские специалисты утверждают, что еще не было подобных случаев, когда близнецы рождались с такой разницей в возрасте.

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