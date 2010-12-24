Водоросли – «морское» лечение

В этой статье речь пойдет о самой известной и популярной водоросли – о ламинарии или морской капусте. Благодаря тому, что морская капуста «впитывает» в себя различные питательные вещества, это делает ее по многим показателям намного полезней многих растений, произрастающих на суше.

Полезна морская капуста при проблемах с кишечником, а именно при запорах. В ламинарии содержится альгиновая кислота, которая задерживает всасывание воды в кишечнике, а это и приводит к избавлению от недуга и нормализации работы кишечника. Кроме этого в водорослях содержится большое количество минеральных солей и клетчатки. Два этих «ингредиента» позволяют мягко решить проблему запора, а также помочь наладить работу органов пищеварения.

Ламинария оказывается незаменимой в лечении нарушения обменных процессов и заболевания сердца и сосудов. Не секрет, что в морской капусте содержится большое количество йода. Именно йод позволяет остановиться развитие атеросклероза, тем самым очищая сосуды от холестериновых отложений.

Морская капуста используется для лечения миозита, неврита и остеохондроза. Для этого используют компрессы на основе водоросли. На ведро воды температурой пятьдесят градусов берут шесть пачек морской капусты и оставляют на полчаса. Затем настой процеживают и получают особую лечебную «грязь». Теперь на больной участок тела накладывают марлю, а поверх – «грязь» слоем в два сантиметра. На «грязь» накладывают целлофан и кусок ваты, а после все хорошо фиксируют при помощи бинта. Длительность компресса составляет шесть часов. В общей сложности следует провести не больше пятнадцати таких процедур. Но если у вас есть аллергические реакции или опухоли, то такое лечение вам противопоказано.

Если у вас нарушен обмен веществ, присутствуют заболевания кишечника и желудка, зоб, атеросклероз, то вам будет полезно прислушаться к следующему совету. В качестве дополнительного лечения рекомендуется ежедневно съедать по две чайной ложки морской капусты. Это может быть маринованная, сухая, консервированная или же в виде салата ламинария. К примеру, сухую морскую капусту вы можете добавлять куда угодно, вплоть до чая. Для такого рода лечения противопоказаний практически нет, если только у вас нет непереносимости йода.

Если вас мучают боли в суставах, начните процедуры водорослевых ванн. Для приготовления ванны возьмите пачку сухой морской капусты и добавьте ее в ведро воды температурой в сорок пять градусов. Поместите ноги в ведро на полчаса, а затем слегка обсушите их полотенцем, но так, чтобы не удалить прилипшие к ногам водоросли. Затем отправляйтесь в постель на шесть часов. Как правило, после пятнадцати процедур наступает заметное облегчение.

Будьте здоровы!

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