Врачи раскрыли важные привычки, которые легко увеличат продолжительность жизни, и их никогда не поздно начать.

С возрастом человек замечает, что его тело перестает работать так хорошо, как раньше. После 50 лет разрушение костей происходит быстрее, чем формирование, что приводит к потере костной массы.

Тем не менее, есть ежедневные привычки, практикуя которые, пожилые люди могут облегчить некоторые боли, возникающие со старением. Врачи рассказали, что они хотели бы, чтобы пожилые люди делали ежедневно, пишет Huffpost.

1. Двигайтесь

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Это становится еще важнее с возрастом, потому что это снижает риск остеопороза. "Это может быть просто ходьба после обеда в сочетании с простыми упражнениями, такими как приседание, выпад, жим", - сказал доктор Карл Пейдж.

Врач Эрик Тэм добавил, что один из лучших способов заставить тело двигаться - это силовые тренировки. Он отметил, что не требует становится бодибилдером, но поднимать посильные тяжести, очень даже хорошо. "Мотивация здесь в том, что с помощью силовых тренировок мы можем начать наращивать мышцы, чтобы противодействовать их потере с возрастом", - объяснил он.

Но если это тяжело, то можно применить езду на велостпеде, плавание, йогу. Главное - оставаться активным.

2. Бросьте вызов своему мозгу

Хотя предотвратить начало болезни Альцгеймера невозможно, есть некоторые привычки для снижения риска заболевания.

"Нужно тренировать ум каждый день, чтобы он оставался острым, и это может означать кроссворд, чтение книги или газеты или попытки что-либо вспомнить", - сказал врач Стив Фаллек.

3. Оставайтесь в обществе

Регулярное, здоровое социальное взаимодействие важно, когда речь идет о поддержании психического здоровья, особенно для пожилых людей.

"Часто люди постарше склонны меньше общаться, отчасти из-за физических ограничений. У пожилых людей должно быть хотя бы одно позитивное социальное взаимодействие каждый день. Разговор с соседом или кассиром, или телефонный или видеозвонок родственникам или друзьям", - отметил психиатр Файсал Тай.

4. Управляйте уровнем стресса

Хронический стресс может привести к негативным последствиям для здоровья, которые ухудшаются с возрастом.

"Стресс может нанести урон сердцу по мере того, как вы становитесь старше, поэтому важно искать способы ежедневного снятия стресса. Находите время для отдыха, перезагрузки, находите вещи, которые приносят покой, и делайте то, что нравится и не вызывает постоянного стресса", - посоветоваласемейный врач Лора Перди.

5. Не пропускайте приемы у врача

По словам доктора Сулагны Мисры, старение - это естественно, но главное - оставаться в гармонии с телом и посещать приемы у врача.

"Раннее выявление важно для любого заболевания, что означает соблюдение рекомендуемых медицинских осмотров. Осмотр глаз, маммография, осмотр простаты, колоноскопия, вакцинация по возрасту, регулярные контрольные осмотры, осмотры кожи и другие обследования, такие как анализы на холестерин и сердечно-сосудистое здоровье - все это важно", - констатировала она.

6. Проводите время на солнце

Оптимально находиться на солнце от 5 до 30 минут в день, большинство дней в неделю, без солнцезащитного крема, чтобы получать витамин D, поскольку именно он помогает организму усваивать кальций.

7. Ешьте питательную пищу

Включая свежие фрукты и овощи, продукты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием вредных жиров. Также важно ограничить потребление соли и сахара.

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