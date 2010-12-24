Главный нарколог хочет проверить всех старшеклассников

Нужна законодательная норма

Главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития РФ Евгений Брюн считает правильной идею повсеместного тестирования старшеклассников на употребление наркотических веществ, сообщает Би-би-си. По его словам, 10-12% старшеклассников имеют опыт употребления наркотических веществ. Брюн добавил, что для введения всеобщего тестирования учащихся требуется соответствующая законодательная норма.

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