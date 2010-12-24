Американец прожил 41 год с жемчужиной в слуховом проходе

Американские врачи извлекли из уха пациента жемчужину, с которой он прожил 41 год, пишет The Atlanta Journal-Constitution.

По словам 46-летнего Кэлвина Райта (Calvin Wright) из Атенс-Кларка в штате Джорджия, люди всегда говорили, что он слишком громко разговаривает. Сам Райт этого не ощущал.

В декабре 2010 года американец обратился в Больницу Сент-Мэри по поводу бронхита. Проводившая первичное обследование медсестра Хэйли Фолкнер (Haley Faulkner), осматривая правый слуховой ход, спросила, пользуется ли он ватными палочками. Получив утвердительный ответ, она сообщила, что видит в ухе ватный наконечник.

Фолкнер попыталась извлечь инородное тело и убедилась, что в слуховом ходе Райта застряла не вата, а что-то твердое. Она направила пациента к ЛОР-врачу Джеймсу Дэмси (James Dempsey), который извлек из уха американца жемчужину.

Оказалось, что в пятилетнем возрасте Кларк с младшей сестрой порвали жемчужное ожерелье своей матери и рассыпали бусины. Сестра в процессе игры засунула две жемчужины в ухо брата. Когда мать вернулась, она отвезла сына в больницу, где врачи извлекли инородный предмет. Но, как выяснилось, одна жемчужина осталась в ухе.

После извлечения оставшейся жемчужины Райт отметил значительное улучшение слуха. Он также сообщил, что несколько раз в жизни подвергался осмотру слуховых ходов, однако ни один медработник не обнаружил инородный предмет.

medportal.ru