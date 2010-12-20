Какие комнатные растения вредят детям?

Комнатные растения влияют на здоровье всех жителей квартиры, а особенно на детей.Поэтому обязательно уберите из комнаты ребенка фикусы! Их молочный сок, испаряясь микроскопическими капельками через устьица листьев, попадает в воздух и может спровоцировать аллергические реакции.

Как только малыш подрастает - начинает активно исследовать окружающую среду. И вот тут его внимание может привлечь неосмотрительно оставленный вами декоративный перец или паслены. Ну как не попробовать яркие ягодки на вкус? Однако во всех частях этих растений содержатся ядовитые вещества!

Все цветы должны находиться вне пределов досягаемости любознательного «ползунка». Особенно, это касается растений, которые стоят на полу. Ведь интерес малыша могут вызвать не только растения, но и содержимое горшков, в которых они растут. Осыпавшиеся листья и даже грунт могут попасть в рот.

Как прекрасны цветущие кусты азалии и гортензии! Только вот растения эти чрезвычайно токсичны,особенно стебли и листья. Например, листья и цветы гортензии содержат ионы цианида, которые выявляют свое действие при контакте с водой или слюной. Если малыш возьмет в рот такой листочек, последствия могут быть неутешительными.

Среди популярнейших сегодня растений на первом месте по ядовитости стоят филодендрон и диффенбахия. И в продолговатых сердцевидных листочках филодендрона, и в пестрых листьях диффенбахии содержится нерастворимая в воде отравляющая кислота. Если надломить внешнюю кожуру листка, то на нем выделится сок с неприятным запахом. При попадании на слизистую рта или глаз он может нанести серьезный вред здоровью ребенка.

Есть комнатные цветы, даже прикосновенье к которым может послужить причиной больших неприятностей для малыша. Это прежде всего молочаи — пуансетия (рождественская звезда), кротон африканские молочаи. Молочный сок этих растений раздражает кожу вплоть до образования пузырей (особенно опасно попадание едкого вещества в глаза).

(похожий на кактус без колючек, но с листьями) и

Мало того, некоторые растения, которые безвредны для большинства людей, у особ с повышенной чувствительностью и малышей могут вызвать разнообразные аллергические реакции: бронхиальную астму, отек слизистых оболочек, рвоту, понос.

Помните, проще заранее побеспокоиться о безопасности ребенка и не покупать сомнительные растения, чем потом бороться с последствиями своей легкомысленности.

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