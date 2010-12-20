Подсолнечное масло - лучший зимний крем для лица

В холодное время года наша кожа подвержена особому стрессу. На улице открытые участки обветриваются и подмораживаются, а в помещении — пересыхают и шелушатся. Не хуже, чем дорогие крема, предохранит кожу от пересыхания, сделает ее упругой и эластичной — подсолнечное масло!

Оно мягкое и в основном подходит для всех типов кожи, так как является ценнейшим источником полиненасыщенных жирных кислот, которые наш организм сам не синтезирует, но очень в них нуждается! Подсолнечное масло содержит витамины А, Б и Е. Последнего даже в

несколько раз больше, чем оливковое.

Подсолнечное масло можно использовать в качестве основы для масок и компрессов, а также вместо крема, чтобы избавиться от шелушения. Слегка подогрейте емкость с маслом, опустив ее в горячую воду. Затем нанесите немного масла на лицо и хорошенько помассируйте. После — промокните кожу салфеткой, чтобы снять излишки, но не смывайте водой.

Но если у вас есть подозрение на аллергическую реакцию на данный продукт, тогда лучше использовать привычные средства.

sovetiki24.ru