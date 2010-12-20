Что подталкивает школьников к агрессии

Депрессия, а не увлечение жестокими видеоиграми, предсказывает развитие агрессии и склонность к насилию среди молодёжи, считают специалисты Техасского университета /США/. Вопреки распространённому мнению, сцены насилия и жестокости в компьютерных играх или на телевидении не связаны с серьёзными актами агрессии среди подростков молодёжи, утверждают эксперты.

Психологи в течение года проверили воздействие видеоигр среди 302 школьников в возрасте от 10 до 14 лет, в том числе обратив внимание на отрицательные события жизни, включая проблемы с соседями, отрицательные отношения с взрослыми, признаки асоциальной личности, симптомы депрессии, семейную привязанность и преступность среди сверстников.

Анализ показал, что 75% школьников играли в видеоигры на компьютерах, игровых консолях и других устройствах, и 40% играли в игры с агрессивным содержанием, в большей степени мальчики. Через год 7% из этого числа участвовали как минимум в одном уголовном акте насилия, наиболее распространёнными из которых являлись физические нападения на других учеников или использование физической силы, чтобы отнять деньги у жертвы. 19% тинэйджеров совершали магазинные кражи и воровство на территории школы.

Но вовсе не увлечение жестокими видеоиграми способствовало подобному асоциальному поведению: главными виновниками исследователи называют депрессивные симптомы у многих школьников. Депрессия особенно обостряла проявление насилия и агрессии к окружающим у тех детей и подростков, которые уже имели антиобщественные черты личности.

ami-tass.ru