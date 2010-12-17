Россия первой в мире разрешила пересаживать людям клетки свиней

В России зарегистрирована методика лечения диабета пересадкой свиных бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. До сих пор лечебные методики с использованием тканей животных (ксенотрансплантация) в мире не регистрировались.

Регистрация позволит российскому отделению австралийской компании Living Cell Technologies (LCT) использовать и продавать эту технологию, названную Diabecell, на территории страны, сообщается на сайте фирмы.

Суть методики состоит в лапароскопическом введении свиных островковых клеток в брюшную полость диабетика. Чтобы не допустить отторжения чужеродной ткани иммунной системой, клетки помещаются в капсулу из полисахарида альгината, получаемого из водоросли ламинарии. Это вещество непроницаемо для клеток, но пропускает питательные вещества, глюкозу и инсулин. Благодаря ему приема иммуносупрессивных препаратов после пересадки не требуется.

Как показали клинические испытания на российских (в НИИ скорой помощи имени Склифосовского) и новозеландских пациентах, введение свиных клеток существенно уменьшало потребность в инсулине без значимых побочных эффектов.

Исполнительный директор LCT Росс Макдональд (Ross Macdonald) назвал регистрацию Diabecell в РФ "важным шагом к глобальной коммерциализации этого прогрессивного метода помощи диабетикам".

medportal.ru