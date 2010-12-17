О состояниии здоровья расскажут волосы

Трихологи считают волосы барометром здоровья. И оказывается, даже цвет волос сигнализирует о предрасположенности человека к определенным заболеваниям. Разумеется, цвет свой, натуральный…

Блондинкам

По медицинской статистике, женщины гораздо чаще мужчин страдают от возрастной дистрофии сетчатки, которая может привести к слепоте. При этом к опасному заболеванию особенно предрасположены именно светловолосые женщины. Поэтому натуральным блондинкам медики, в первую очередь, рекомендуют следить за своим зрением.

Кроме того, им обязательно следует вводить в свой рацион побольше продуктов, насыщенных натуральными соединениями – лютеином и цеаксантином. Эти вещества содержаться, к примеру, в шпинате и горохе, и блондинкам очень полезно ежедневно съедать чашечку зеленых овощей. А еще – чаще готовить омлет: яичный желток – это еще один хороший источник лютеина.

Другое уязвимое место светловолосых женщин – их кожа: в ней меньше вырабатывается меланина, который обеспечивает коже защиту от вредного ультрафиолета. Поэтому риск развития меланомы у блондинок особенно высок. Им нужно обязательно пользоваться косметикой с солнцезащитным фактором, а также носить шляпу, что защитит от воздействия прямых солнечных лучей.

Брюнеткам

Трихологи говорят, что в последнее время заметно увеличилось число женщин, страдающих от генетического утончения волос: примерно каждая пятая женщина старше 30 лет страдает от выпадения волос. Чаще всего волосы начинают утончаться у брюнеток, возможно, потому, что у них изначально бывает меньше волос. Причем, речь идет не только о женщинах с черными, как смоль, волосами. К брюнеткам трихологи причисляют и женщин с достаточно темными каштановыми прядями.

Темные, черные или каштановые волосы, как правило, грубее и толще светлых или рыжих, и организм производит их гораздо меньше. Поэтому темноволосые дамы чаще страдают от выпадения волос - погибая, фолликулы брюнеток оставляют более заметные редкие участки.

Помните, что здоровье волос во многом зависит от правильного питания. Нехватка в организме железа может стать причиной выпадения волос. Ежедневная доза железа должна составлять 18 мг – ее можно восполнить, если по утрам съедать тарелку овсяной каши.

Рыжеволосым

Природный рыжий цвет волос довольно редок – такие волосы являются результатом наследственной мутации ДНК. Из-за данной мутации рыжеволосые менее чувствительны к местной или общей анестезии - им часто требуется на 20 процентов больше анестетиков, чем блондинкам или брюнеткам. Об этом лучше не забывать при посещении стоматолога.

Кроме того рыжеволосые более остальных (на 90 процентов!) подвержены такому недугу как болезнь Паркинсона. Но есть и хорошая новость: предотвратить болезнь Паркинсона помогает фолиевая кислота, так что рыжеволосым нужно есть побольше чечевицы, бобов, шпината и спаржи. Все эти продукты насыщены фолиевой кислотой.

www.medikforum.ru