Клюквенный сок не защищает от инфекций мочевыводящих путей

Многие медики рекомендуют клюквенный сок в качестве хорошего средства для снижения риска заболеваемости инфекциями мочевыводящих путей. Однако учёные Мичиганского университета /США/ сделали обратный вывод: в эксперименте женщинам-добровольцам, имеющим положительный результат на наличие инфекции мочевыводящих путей, назначили выпивать восемь унций клюквенного сока или плацебо два раза в день в течение шести месяцев.

Из участниц, пострадавших от повторной инфекции, рецидив болезни при употреблении клюквенного сока составил почти 20%, в то время как те, кто пил плацебо, имели частоту рецидива только 14 процентов. Медики предполагали, что рецидив болезни в группе плацебо затронет около трети участниц. Но, несмотря на предыдущие исследования и известный антиоксидантный состав клюквы, её сок не помогал предотвратить ни развитие, ни симптомы, ни рецидив инфекций мочевыводящих путей.

ami-tass.ru