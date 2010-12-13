Если вы озабочены состоянием вашего живота и боков, то есть на них появились жировые отложения, то стоит обратить внимание на вашу диету и комплекс специальных упражнений. Диета должна содержать зелёные и красные овощи. Следите, чтоб в овощах не содержался крахмал. Так же хорошо будет употреблять в пищу сладкий картофель и неочищенный рис, чтоб восполнить недостаток углевода. Стоит остановить свой выбор на мясе птицы и рыбы, ноне стоит употреблять жирное мясо. С фруктами стоит быть осторожнее, так как сахар, содержащийся в них, может помешать вашей цели. Не стоит совсем от них отказываться. Просто употребляйте их только до полудня и не более одной штуки в день. Узнайте, как быстро уменьшить живот и бока.

Упражнения помогут вам убрать накопившийся лишний жир с проблемных участков кожи. Не стоит слишком усердствовать и делать их через силу. Лучше сделать столько, сколько сможете, а на следующий день немного увеличить количество повторений.

Упражнения для выполнения лёжа.

Первое упражнение – ложитесь на пол, на спину.Ноги, согнув колени, также поставьте на пол.Обе руки должны лежать вдоль тела.Начните упражнение, сгибая тело так, чтоб рукой коснуться пятки. Это похоже на обычные наклоны, только лёжа. Упражнение выполняется так, чтоб поочерёдно касаться руками пяток ног.

Второе упражнение – положение на полу остаётся тем же.Руки убираем за голову.Напрягая пресс, поднимайтесь так, чтобы левый локоть коснулся правой коленки. Возвращайтесь в исходное положение и повторяйте движение для другой пары - правый локоть - левое колено. Упражнение выполняется медленно.

Третье упражнение – положение на полу не меняем.Напрягайте пресс,одновременно поворачивая корпус как бы стараясь коснуться правым локтём левого колена. Ноги не отрывайте от пола. Возвращайтесь в исходное положение лёжа и повторите упражнение для другой стороны.

Четвёртое упражнение – лягте на правый бок, согнув колени.Ноги должны быть вместе.Левую руку положите на левое ухо.Поднимите верхнюю часть туловища от пола максимально высоко.Следите за тем, чтоб косые мышцы тела максимально напрягались.Повторите упражнение для другой стороны.

Пятое упражнение – положение тела остаётся прежним.Правую руку расположите так, как вам удобно, а левую - за голову.Поднимайте верхнюю часть тела и левую ногу вверх, а затем повторите для другой стороны.

Шестое упражнение – лягте на гимнастическую скамью, ноги должны находиться вверху.Положите левую руку к левому уху, а правую - к правому. Поднимайте верхнюю часть тела так, чтобы коснуться правым локтём левого колена. Упражнение выполняйте медленно и продолжайте до тех пор, пока локоть и колено не соприкоснутся. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение для другой стороны вашего тела.

Следующее упражнение выполняется сидя - сядьте на пол и возьмите в руки груз. Откиньтесь немного назад и поднимите ноги от пола.Поворачивайте верхнюю часть тела таким образом, чтобы груз касался пола с обеих сторон от вас.

Следующее упражнение выполняется стоя. Возьмите легкую штангу.Положите её на плечи и шею так, чтобы она находилась параллельно полу.Затем встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч и наклонитесь вбок. Упражнение делается медленно. Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны.

Если у вас есть возможность заниматься на турнике, то выполняйте следующее упражнение. Повисните на турнике.Поднимайте ноги к груди, сгибая колени и вращая тело. Делайте упражнение медленно и поднимайте колени максимально высоко. Вращать телом необходимо одновременно с поднятием колен. Не забывайте об этом. И помните, что количество повторений устанавливаете вы себе сами по мере своих сил. С помощью этих легких упражнений и наших рекомендаций, вы узнали, как быстро уменьшить живот и бока. Желаем вам быстро похудеть и оставаться всегда в форме!

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