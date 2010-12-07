Учены обнаружили ген супружеской неверности

Американские ученые связали супружескую неверность с одним из вариантов гена дофаминового рецептора.

Сотрудники Нью-йоркского государственного университета в Бингхэмтоне опросили 181 молодого добровольца об особенностях половой жизни, после чего взяли у них образцы ДНК для анализа. 77 участников исследования сообщили, что хотя бы однажды вступали в половую связь.

Анализируя ДНК добровольцев, ученые сконцентрировались на гене DRD4, кодирующем дофаминовый рецептор D4. Предыдущие исследования показали, что различные варианты этого гена влияют на особенности поведения, связанные с риском и получением удовольствия от пищи, власти, новых ощущений и т.п.

В результате анализа выяснилось, что люди, обладающие вариантом 7R+ рецептора D4, сильнее остальных склонны к измене своему партнеру или партнерше. 50 процентов обладателей этого варианта гена сообщили, что вступали в половую связь на стороне или в однократную половую связь с незнакомым прежде человеком. Среди остальных участников таких оказалось лишь 22 процента. Выявленная зависимость не зависела от пола участников.

По словам руководителя исследования Джастина Гарсиа (Justin Garcia), влияние дофаминового рецептора на изучаемые аспекты половой жизни, скорее всего, реализуется в системе награды мозга, медиатором в которой служит дофамин. Эта система отвечает за получение удовольствия от различных действий и за тягу к ним. Кроме того, эта система играет центральную роль в формировании зависимости от наркотиков, таких, например, как героин и кокаин.