Чем опасна молочница

Правильно и своевременно пролеченная молочница проходит без следа и не имеет никаких последствий. Однако ее нелечение приводит к самым негативным результатам.

Длительно протекающая хроническая молочница способна полностью нарушить интимную жизнь, к тому же переход в хроническую форму создает опасность сохранения молочницы во время беременности.

Инфицирование плода грибами встречается редко, хотя дрожжеподобные грибы встречаются почти у 80% беременных женщин.

Тем не менее, изредка встречаются тяжелые поражения грибами рода Кандида внутренних органов плода, например головного мозга.

Обычно же инфекция поражает пуповину, кожу, слизистую оболочку полости рта и дыхательных путей. Еще реже встречается генерализованное (всего организма) поражение плода, которое, как правило, заканчивается преждевременным прерыванием беременности.

Новорожденный ребенок может заразиться кандидозом, проходя по родовым путям женщины. В таком случае у него появляются характерные признаки молочницы в полости рта, на деснах и внутренних поверхностях щек – покраснение, отечность и творожистые налеты.

Еще одним из неприятных осложнений молочницы является распространение инфекции на мочевыводящие пути и почки.

В этих органах инфекция может протекать длительно, вызывая периодические обострения и присоединение бактериальной инфекции.

Потому, прежде всего, необходимо поставить правильный диагноз – молочница ли это, который подтверждается исследованием мазка, взятого из половых путей женщины, под микроскопом или микробиологическим исследованием.

Один из самых точных анализов является анализ, при котором выявляется наличие ДНК грибов Кандида в крови (метод полимеразной цепной реакции – ПЦР).

После установления точной причины заболевания врач назначает курс лечения противогрибковыми лекарственными препаратами, которые убивают грибок Кандида. Для беременных же женщин существуют специальные препараты, которые не оказывают токсического воздействия на плод.

Кроме этого, в обязательном порядке проводится общее оздоровление организма. Для укрепления иммунитета рекомендуется прием витаминно-минеральных комплексов, правильное питание, умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, исключение стрессов, тяжелых физических и психических нагрузок.

Если же вы подвержены длительному рецидивирующему течению молочницы, проконсультируйтесь с иммунологом и сделайте специальное исследование крови (иммунограмма), чтобы понять, где в иммунной системе произошел сбой.

На основании полученных результатов врач сможет поставить точный диагноз и назначить правильное лечение, которое навсегда избавит вас от этого неприятного заболевания.

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