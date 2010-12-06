В Израиле пожар уничтожил уже 5 млн деревьев

Пожар, вспыхнувший 2 декабря близ израильского города Хайфа, уже уничтожил 5 млн. деревьев на площади около 5 тыс. гектаров.

Об этом сообщил сегодня Еврейский национальный фонд – основная организация, занимающаяся озеленением Израиля, передают «Подробности».

За сегодняшний день удалось приостановить продвижение пламени. Как отмечают в израильской службе по тушению пожаров и спасению, прибытие значительного количества иностранных противопожарных самолетов "изменило расклад сил, однако для окончательной победы над огнем понадобится около недели".

В целом уже более 20 стран оказывают Израилю помощь в тушении пожара близ Хайфы.

Тем временем полиция продолжает расследование причин бедствия. Сегодня были арестованы два 16-летних жителя друзской деревни Исфия, которых подозревают в небрежном обращении с огнем, которое могло вызвать этот крупнейший в истории Израиля пожар. В то же время, как подчеркивают в полиции, эта версия – не окончательная.