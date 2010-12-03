Морская капуста убивает клетки рака

Американские исследователи установили взаимосвязь между недостатком витамина D, который вырабатывается в организме человека под действием солнечного света, и заболеваемостью женщин раком молочной железы.

По данным университета Южной Каролины 60% афроамериканок, у которых был диагностирован рак молочной железы, испытывали нехватку витамина D в организме. У белых женщин этот процент был значительно меньше (только у 15 % больных была отмечена нехватка витамина D в организме).

Напомним, цвет кожи человека зависит от пигмента меланина (чем его больше , тем темнее цвет кожи), который выступает в роли защитного барьера на пути ультрафиолетовых лучей. Поэтому для темнокожих людей требуется в 10 раз больше времени для выработки эквивалентного количества витамина D, чем для людей с белой кожей.

Ученые Каролинского центра, занимающегося изучением онкологических заболеваний, привели другой интересный факт. Американские женщины болеют раком молочной железы в 4 раза чаще, чем японские (хотя географическая широта, на которой находятся обе страны, приблизительно одинаковая). Выяснилось, что все дело заключается в морепродуктах (прежде всего морских водорослях).

В ходе своих научных изысканий исследователи добавляли в культуры раковых клеток вытяжку из морских водорослей. Помимо этого, исследования проводились и на крысах. В корм крыс вместе с канцерогенами добавляли фрагменты слоевищ водорослей. Все проведенные исследования показали, что водоросли препятствуют возникновению и росту злокачественных новообразований.

Кроме того, были проведены эксперименты и на людях. Здоровые женщины получали капсулы, содержащие водоросли. По словам ученых в результате такой водорослевой "диеты" отмечались значительные защитные изменения в гормональном фоне организмов женщин, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний.

К слову, на всей территории Беларуси и России зимой не хватает ультрафиолета для выработки витамина D.

Priroda.su