Маска из глины избавит от угрей

Когда у сына в 14 лет появились угри, чем мы только их ни мазали: и кремами, и зельями. Помогало на время.

Одна бабушка посоветовала сделать маску с красной глиной. Горсть глины я заливала в мисочке водой так, чтобы она покрыла глину, и периодически помешивая, кипятила на малом огне до сметанообразного состояния. Немного остудив, теплую массу накладывала сыну на лицо на 15-20 минут. Смывать нужно водой без мыла.

Через неделю ежедневных процедур угри исчезли.

А моя двоюродная сестра поделилась рецептом другой маски, которая помогла избавиться от прыщей ее сыну. 2 ст.л. чистого меда смешивала с 1 ст.л. крупной соли, подогревала и на 10-15 минут наносила ему на лицо. Смывать следует теплой водой без мыла. Хватило 10 процедур, чтобы кожа парня очистилась.

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