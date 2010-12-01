Дети с рождения бесстрашны и агрессивны - ученые

Некоторые маленькие дети прислушиваются к тому, что говорят им родители и соблюдают осторожность – не трогают то, что опасно трогать, не делают то, что опасно делать, и так далее. Но существуют и другие, настоящие «горячие головы», которые, как кажется многим родителям, поступают просто наперекор взрослым, и делают все что хотят, нисколько не считаясь с возможными опасностями.

Недавно израильским ученым из Хайфского Университета удалось выяснить, какова причина такого бесстрашия некоторых маленьких мальчиков и девочек, в возрасте трех-четырех лет. Заключается она отнюдь не в воспитании таких детей, но в неврологических особенностях и определенной генетической предрасположенности малышей.

Кроме того, исследователи отмечают: такие дети также проявляют меньше сочувствия и больше агрессии по отношению к своим сверстникам. Такие выводы были сделаны, после исследования поведения восьмидесяти детей, как в лабораторных условиях, так и дома и в дошкольных учреждениях. Разумеется, исследования проводились в присутствии взрослых.

Исследование в целом представляло собой мониторинг тенденции детей к бесстрашию и их социально-эмоциональных характеристик в начале и в конце года, с тем, чтобы определить устойчивость этой тенденции.

Затем, проводя корреляцию между бесстрашным поведением и социальными характеристиками малышей, исследователи обнаружили, что более бесстрашные дети показали меньше сочувствия к своим сверстникам. Они также затруднялись определить по внешним проявлениям такую эмоцию, как страх, но без проблем выявляли другие эмоции, такие, как гнев, удивление, радость или печаль.

Эти дети также продемонстрировали более высокий уровень общей агрессии и в особенности – антиобщественного поведения, такого, как использование своих друзей, эмоциональная поверхностность и отсутствие сожаления или вины после социально неприемлемых поступков.

При этом удивительно, но такие дети являлись также более общительными. Исследователи отметили – у таких детей много дружеских контактов, но им трудно определить когда кто-то из их друзей в беде и они менее заинтересованы в оказании помощи друзьям. Видимо, заключили ученые, врожденное бесстрашие включает в себя как положительные и отрицательные аспекты.

Изучив результаты исследования, ученые отметили, что поскольку врожденное бесстрашие напрямую исходит из генетических и неврологических параметров,

важно найти наиболее эффективные методики, которые можно будет применять как в дошкольных учреждениях, так и в домашних условиях, ради того, чтобы развить в бесстрашных детях способность распознавать социальные запреты.

Общество должно отыскать оптимальные методики стимуляции, которые возможно вплести в естественную для маленького ребенка среду, чтобы пробудить в нем те эмоции, которые необходимы поведения.

med.israelinfo.ru