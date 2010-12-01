Яблоки и яблочный сок улучшают память

Американские ученые доказали, что регулярное употребление яблок и яблочного сока предотвращает разрушение клеток мозга, приводящее к потере памяти.

Как сообщает пресс-служба программы «Качество и безопасность продуктов питания из США» (реализуется под эгидой министерства сельского хозяйства этой страны), такие выводы содержатся в исследовании, проведенном американскими учеными университета штата Массачусетс (University of Massachusetts).

В ходе исследования изучалось, каким образом регулярное потребление яблочного сока может повлиять на процесс разрушения головного мозга взрослых и стареющих лабораторных мышей. Опыты показали, что содержащиеся в яблоках и яблочном соке вещества защищают клетки мозга мышей от разрушения, которое в обычных условиях приводит к появлению у них симптомов, схожих с симптомами болезни Альцгеймера у людей.

Как сообщается в пресс-релизе, в ходе исследования применялись стандартные тесты на прохождение мышами лабиринта и последующие исследования проб с тканями мозга. Эксперимент показал, что значительно быстрее проходили лабиринт мыши, у которых была сбалансированная диета с добавлением в воду яблочного сока. Они ежедневно потребляли такое количество сока, которое эквивалентно потреблению человеком 2-3 чашек яблочного сока или 2-4 яблок.

Согласно приведенным в пресс-релизе словам доктора Томаса Ши, возглавляющего центр по исследованию клеточной нейробиологии при университете, «исследование подтверждает тот факт, что потребление яблок и яблочного сока в сочетании со сбалансированной диетой может защитить мозг от эффекта окислительного стресса, для предотвращения которого необходимо регулярно потреблять продукты, содержащие антиоксиданты (антиокислители), такие, например, как яблоки».

newsland.ru