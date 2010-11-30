В Египте российской туристке акула откусила руку

В Египте в городе Шарм-эль-Шейхе акула напала на российскую туристку и, по свидетельству очевидцев, откусила ей руку. Как сообщила УНИАН журналистка из Украины, которая находилась в это время на пляже, российская туристка купалась в море и начала кричать «Акула! Акула!». Ее вытянули работники гостиницы, на территории которой находится пляж, перемотали руку полотенцем, чтобы остановить кровотечение. По словам спасителей, туристка была «вся искусана, и у нее нет кисти руки».

Очевидцы на пляже рассказывают, что российские туристы часто берут из ресторана мясо, чтобы прикармливать рыб. Мясо могло привлечь и акул.