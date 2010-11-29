Морковь - продукт №1 в борьбе с раком

Морковь - не только полезна для зрения, но также способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и защитить от рака. Ученые утверждают: все дело в каротиноидах - группе антиоксидантов, содержащихся еще в тыкве и сладком картофеле.

Как пишет The Telegraph, антиоксиданты можно найти и в темно-зеленых овощах, таких как брокколи, зеленые бобы и зеленый горошек. Эти соединения помогают в борьбе с раком легких. Эксперты заявляют: им удалось выявить связь между высоким уровнем содержания антиоксидантов в крови и снижением риска смерти от сердечных заболеваний и рака.

Хронические заболевания вроде болезни сердца и рака спровоцированы кислородным повреждением ДНК, белков и жиров. Оказывается, каротиноиды, включая бета-каротин, альфа-каротин и ликопин, противодействуют этому ущербу.

Доктор Чаоян Ли и его коллеги из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США, изучили данные 15318 добровольцев в возрасте от 20 лет и старше. В течение шести лет - с 1988 по 1994 годы – участники исследования проходили обследование и сдавали анализы крови. Далее в 2006 году работа продолжилась. К тому времени примерно четверть из участников испытания - 3810 человек - скончалась. А вот лица с высоким уровнем альфа-каротина в крови отличались более низким риском смертности.

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