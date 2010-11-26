Внематочная беременность: операции можно избежать

Если на ранних сроках удалось установить наличие внематочной беременности, вовсе не обязательно беременная будет подвергнута хирургической операции. Лапароскопия не потребуется, если после проведения клинических, биологических и ультразвукового исследования будет выявлено наличие одного из следующих типов внематочной беременности:

Остановившаяся внематочная беременность. Она подтверждается результатами анализов: уровень бэта-ХЧГ меньше 1000 единиц, размер плодного яйца — меньше трёх сантиметров. Уровень хорионического гормона, проверенный дважды через 48 часов, подтверждает остановку развития беременности. Как правило, такая внематочная беременность завершается самопроизвольно и не требует хирургического вмешательства.

Слабоактивная внематочная беременность. Характерны несильные боли. Показатели: уровень ХЧГ от 1000 до 5000 единиц, размер плода — меньше четырёх сантиметров. Если такую беременность удалось распознать вовремя, то её можно вылечить путём введения препаратов, которые вызывают остановку внематочной беременности. Далее пациентка находится под наблюдением, через месяц наличие гормона в крови исчезает.

Очень важной задачей является своевременное диагностирование внематочной беременности. Чем раньше произойдет её определение, и будут приняты все необходимые меры для предотвращения и устранения проблемы, тем меньше вреда здоровью женщины принесет неправильно развивающийся плод. Поэтому необходимо проявлять бдительность, если заметили любые признаки внематочной беременности, немедленно обращайтесь к врачу!

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