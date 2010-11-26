Внематочная беременность: операции можно избежать
Главное рано выявить
Если на ранних сроках удалось установить наличие внематочной беременности, вовсе не обязательно беременная будет подвергнута хирургической операции. Лапароскопия не потребуется, если после проведения клинических, биологических и ультразвукового исследования будет выявлено наличие одного из следующих типов внематочной беременности:
- Остановившаяся внематочная беременность. Она подтверждается результатами анализов: уровень бэта-ХЧГ меньше 1000 единиц, размер плодного яйца — меньше трёх сантиметров. Уровень хорионического гормона, проверенный дважды через 48 часов, подтверждает остановку развития беременности. Как правило, такая внематочная беременность завершается самопроизвольно и не требует хирургического вмешательства.
- Слабоактивная внематочная беременность. Характерны несильные боли. Показатели: уровень ХЧГ от 1000 до 5000 единиц, размер плода — меньше четырёх сантиметров. Если такую беременность удалось распознать вовремя, то её можно вылечить путём введения препаратов, которые вызывают остановку внематочной беременности. Далее пациентка находится под наблюдением, через месяц наличие гормона в крови исчезает.
Очень важной задачей является своевременное диагностирование внематочной беременности. Чем раньше произойдет её определение, и будут приняты все необходимые меры для предотвращения и устранения проблемы, тем меньше вреда здоровью женщины принесет неправильно развивающийся плод. Поэтому необходимо проявлять бдительность, если заметили любые признаки внематочной беременности, немедленно обращайтесь к врачу!