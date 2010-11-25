Если начали трястись руки...

Почти каждый знает, что у алкоголиков дрожат руки. Но, к сожалению, иногда несостоятельность взять в руку чашку или ручку, поражает даже молодых и непьющих людей. Что же является причиной тремора рук?

Нужно уметь различать то, как и когда дрожат руки. При болезни Паркинсона дрожание (тремор) - один из основных признаков заболевания. Но этот тип совершенно особый и отличается тем, что наиболее заметен в состоянии покоя, когда человек сидит или лежит. Но стоит ему начать что-то делать, как дрожь становится менее выраженной, а то и исчезает совсем.

Чаще тремор "не трогает" голову (в тяжелых случаях может дрожать нижняя челюсть), а тремор распространяется на конечности и только в покое. Причем оно ассиметрично, то есть, больше дрожит левая или правая рука (нога).

Поэтому при паркинсонизме болезнь почти не мешает в быту - человек способен себя обслуживать. Дрожание в покое - не единственный симптом болезни Паркинсона. Как правило, к нему присоединяются замедленность движений и скованность в конечностях.

Если у больного дрожат руки не в состоянии покоя, а при движении, и дрожание это симметрично в обеих руках, например, когда человек хочет что-то взять, то, скорее всего, это эссенциальный синдром или похожий на него алкогольный тремор. Хотя людей, часто употребляющих алкоголь, это только усиливает уже имеющийся эссенциальный синдром.

Эссенциальный тремор бывает разной степени выраженности. Он может появиться в любом возрасте - детстве, юности, зрелости, - но чаще дрожание возникает у пожилых людей. Считается, что тремор возникает у 6% населения, но у большинства он малозаметен.

Очень часто явление носит наследственный характер. Следовательно, если в семье дрожание было у родителей, дедушек или бабушек, лучше, не откладывая, провериться у невролога.

В раннем возрасте тремор легко излечивается медицинскими препаратами, гораздо труднее людям пожилого возраста. Таблетки, применяемые для лечения, имеют много побочных эффектов, они не рекомендуются пожилым людям. Поэтому им, увы, приходится надеяться на помощь родных.