Энергетический напиток заставил крыс грызть свои лапы и хвосты

Ученые из Университета Техаса (США) установили, что энергетически напитки содержат кофеин и сахар в объемах, угрожающих работе сердечно-сосудистой системы, а также способствуют проявлению агрессии .

По мнению специалистов, такие напитки категорически противопоказаны гипертоникам и людям с болезнями сердца.

В ходе эксперимента крыс напоили напитком «Ред Бул». После этого грызуны проявили агрессивную нервозность, а потом стали калечить себя, кусая за лапы и хвосты, передает vrach.tv.

Вскоре после публикаций результатов данного исследования во Франции, Дании и Норвегии продажу вышеуказанного энергетика запретили.

По мнению ученых, подобные напитки при непомерном употреблении способны вызвать существенные отклонения в поведении людей, особенно, если их смешать с алкоголем.

focus.ua