Что кладут в "детские" сосиски и колбасу?

С 2011 года детское питание подвергнется технологическим изменениям. Так, в детских сосисках и колбасе должно быть только натуральное мясо, по данным vesti.ru.

Сейчас в меню маленьких школьников почти ежедневно входят сосиски и колбаса, которые не всегда бывают приятны на вкус. Производители же уверяют, что изготовление мясных блюд ведется строго по ГОСТу. В то же время случаи отравления в детских садах и среди первоклассников этими продуктами - сегодня не редкость, и часто - не по вине поваров. По словам диетической медсестры детского сада, «сосиски поступают в основном в вакуумной упаковке, и мы всегда смотрим их сроки годности».

А вообще, продукт обычно проверяют еще до того, как он попадает в детские сады. Продукцию поставляет тот, кто выиграл Тендер. В таких случаях представитель Департаментов образования руководствуется ценой, и реже - высоким качеством.

Выходит, что на деле рассмотреть каждую сосиску и колбасу, попавшую на кухню детских садов и школьных учреждений, - невозможно. Как заявил в одном из интервью для передачи «Утро России» Юрий Сидоренок (зав. кафедрой товароведения и основ пищевых производств), «зачастую это продукты, полученные из генномодифицированной сои, поскольку в России разрешены несколько видовых линий». Также разрешено добавлять в детские сосиски овощи, крупы, сало, свиную шкуру.

Но сейчас разработан новый ГОСТ, и если производители уверяют, что продукцию для крох они производят строго по новым стандартам, то им придется следовать совсем другим правилам. «Там не будет ни кабачков, ни сала. А будут использоваться лишь говядина высшего и первого сорта. Никакие фиксаторы окраски также недопустимы», - заявил заведующий лабораторией детского питания ВНИИ мясной промышленности Андрей Дыдыкин.

deti.mail.ru